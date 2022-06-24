Неймовірний гол Йєрсона Кандело приніс перемогу "Атлетіко" над "Депортес Толіма".

У четвер, 23 червня, відбувся перший фінальний матч чемпіонату Колумбії з футболу, в якому "Атлетіко Насьйональ" приймав "Депортес Толіма".

Перемогу в цьому протистоянні здобули господарі поля - 3:1.

Перша половина гри закінчилася внічию - 1:1. Тільки на 71-й хвилині зустрічі господарям вдалося вийти вперед у рахунку завдяки неймовірному голу від захисника Йєрсона Кандело.

Досвідчений правий захисник "Атлетіко" забрав м'яч у суперника і наважився на удар зі своєї половини поля, тим самим шокувавши голкіпера суперників. За інформацією колумбійських ЗМІ, Кандело забив гол з відстані 59,8 метрів.

Варто відзначити, такі м'ячі залітають вкрай рідко і радості колумбійського футболіста не було меж.

Відео голу:

Yerson Candelo directo al Puskáspic.twitter.com/NeSuNGI3jE — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2022

Вже в компенсований час "Атлетіко" збільшив перевагу в рахунку. Третій гол господарів поля забив Андрес Андраде.

Додамо, що переможець другого матчу стане новим чемпіоном Колумбії з футболу. У разі перемоги "Атлетіко", для них це буде 17-й чемпіонський титул, що є рекордом країни. Якщо ж "Депортес Толіма" вдасться зробити камбек у другій грі, то вони завоюють свій четвертий титул чемпіона країни в історії.

До слова, матч-відповідь відбудеться 27 червня на полі "Толіми", де "Атлетіко Насьональ" не перемагав з лютого 2018 року.

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