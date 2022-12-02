Йозуа Кімміх збентежений провалом німецької збірної.

Півзахисник "Баварії" та збірної Німеччини Йозуа Кімміх відреагував на виліт Бундестім з ЧС-2022.

"Сьогодні найгірший день у моїй кар'єрі. У 2018-му крах, на Євро крах… Я став частиною збірної у 2016 році, до цього Німеччина завжди грала у півфіналах. Після мого приходу ми двічі не вийшли з групи. Мені важко впоратися з такими думками, тому що я асоціююся з цими невдачами. Дуже боюся провалитися в психологічну яму", - сказав Кімміх для Sport1.

Нагадаємо, що збірна Німеччини посіла третє місце в одній групі з Іспанією, Японією та Коста-Рикою. Підопічні Гансі Фліка набрали чотири очки: вони програли Японії (1:2), зіграли внічию з іспанцями (1:1) та обіграли Коста-Рику (4:2). Цього виявилося замало для виходу в плей-оф ЧС-2022 у Катарі. З квартету Е до 1/8 фіналу вийшли Японія та Іспанія.

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Додамо, що на ЧС-2018 збірна Німеччини також пролетіла повз плей-оф. Тоді німці на груповому етапі поступилися Мексиці (0:1) та Південній Кореї (0:2), але здолали Швецію (2:1).

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