Збірна України проводить заключний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу.

Сьогодні, 16 листопада, збірна України в гостях грає проти команди Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

У цьому матчі вирішується, чи зможе команда Олександра Петракова продовжити боротьбу за плей-оф.

Зламати оборону суперника Україні вдалося на 58-й хвилині матчу. Віктор Циганков обіграв опонента і прострілив, Андрію Ярмоленку замкнути завадив захисник, але м'яч відскочив у центр воротарського, де першим виявився Олександр Зінченко. Він і переправив сферу в сітку.

На 79-й хвилині українці збільшили перевагу в рахунку - Артем Довбик, який незадовго до цього вийшов на заміну, реалізував вихід віч-на-віч.

Відео гола Зінченка

Відео голу Довбика

Боснія і Герцеговина: що потрібно знати про матч

Збірній України для збереження шансів на продовження боротьби за путівку на ЧС в плей-оф потрібно тільки перемагати, а також сподіватися позитивний для "жовто-синіх" результат у матчі Фінляндія - Франція.

Перед цією грою в України - 9 очок, у фінів - 11. Боснійці (7) вже втратили шанси на плей-оф.

У першій зустрічі з боснійцями Україна не змогла здобути перемогу - матч завершився внічию 1:1.

Автор: Антон Дудар