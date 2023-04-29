"Боруссія" ризикує втратити перше місце в турнірній таблиці.

У п'ятницю, 28 квітня, відбувся поєдинок 30-го туру німецької Бундесліги, в якому "Бохум" зустрічався з дортмундською "Боруссією".

Гра проходила на стадіоні "Воновія Рурштадіон" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Відкрили рахунок у грі господарі поля - на 5-й хвилині зустрічі приголомшливим ударом з дальньої дистанції гол забив Антоні Лосілла.

На 7-й хвилині "Боруссія" зрівняла рахунок - з передачі Себастьєна Аллера забив Карім Адейємі.

"Бохум" - "Боруссія" Дортмунд - 1:1

Голи: Лосілла, 5 - Адейємі, 7

"Бохум": Ріманн, Гамбоа (Янко, 78), Ордець, Машович, Соарес (Стафілідіс, 85), Лосілла, Остерхаге (Кюнде, 85), Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антві-Аджей, Хофманн (Брошинський, 70)

"Боруссія": Кобель, Рьєрсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру, Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 73), Мален (Вольф, 88), Аллер (Мукоко, 73), Адейємі (Рейна, 81)

Огляд матчу:

Додамо, що у складі "Бохума" грає колишній захисник "Шахтаря" і збірній України Іван Ордець. У грі проти "Боруссії" він вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч.

В активі "Боруссії" Дортмунд 61 очко після 30 зіграних матчів. "Джмелі" посідають перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. На другій сходинці йде "Баварія", у якої 59 очок і на одну гру зіграно менше.

"Бохум" з 28 балами йде на 15-й позиції в турнірній таблиці німецької першості.

У наступному турі Бундесліги "Бохум" зіграє проти "Боруссії" Менхенгладбах (6 травня), а "Боруссія" Дортмунд зустрінеться з "Вольфсбургом" (7 травня).

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