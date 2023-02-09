Емре Джан забив гол ударом з центру поля.

У середу, 8 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Німеччини з футболу, в якому дортмундська "Боруссія" грала проти "Бохума".

Зустріч завершилася перемогою дортмундців з рахунком 2:1.

Рахунок у поєдинку на 45+1-й хвилині зустрічі забив Емре Джан. Німецький півзахисник турецького походження забив приголомшливий і одночасно курйозний гол ударом з центру поля. Примітно, що "асистував" йому воротар "Бохума".

На 64-й хвилині Кевін Штегер з пенальті зрівняв рахунок. Переможний гол у матчі забив Марко Ройс на 70-й хвилині.

"Бохум" - "Боруссія" Д - 1:2

Голи: Штегер, 64 (пен) - Емре Джан, 45+1, Ройс, 70

"Бохум": Ріманн, Соарес, Ордець, Джанко, Машович, Штегер, Лосілла (Брошинскі 86), Ферстера (Кунде 76), Антві-Аджей (Хольтманн 76), Асано, Хофманн

"Боруссія" Д: Кобель, Рюерсон, Хуммельс, Зюле, Вольф (Шлоттербек 50), Джан, Озджан, Беллінгем, Брандт (Рейна 90+6), Байно-Гіттенс (Ройс 65), Аллер (Модест 65)

Відео голу Джана і огляд матчу:

Додамо, що в 1/4 фіналу Кубка Німеччини з футболу вийшли: "Штутгарт", "Уніон Берлін", "РБ Лейпциг", "Баварія", "Фрайбург", "Айнтрахт", "Нюрнберг", "Боруссія" Дортмунд.

Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться 19 лютого.

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