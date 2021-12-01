Хорхе Мессі заступився за сина.

Батько зіркового аргентинського нападника Ліонеля Мессі Хорхе відповів критикам, які вважають, що форвард "Парі Сен-Жермен" не заслужив "Золотий м'яч" цього року.

Після церемонії вручення "Золотого м'яча", який Мессі виграв всьоме, на аргентинського нападника, організаторів премії й тих, хто брав участь у голосуванні, вилилося чимало критики, як від простих уболівальників, так і від відомих людей - наприклад, від Ігоря Бєланова.

Хорхе Мессі в Instagram виклав фото сина з "Золотим м'ячем" і лаконічно відповів хейтерам.

"Бла-бла-бла... Продовжуйте", - написав він.

Нагадаємо, багато хто вважає, що "Золотий м'яч" повинен був виграти форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі.

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Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Після своєї перемоги Мессі звернувся до Роберта Левандовскі.

Автор: Антон Дудар