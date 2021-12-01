Батько зіркового аргентинського нападника Ліонеля Мессі Хорхе відповів критикам, які вважають, що форвард "Парі Сен-Жермен" не заслужив "Золотий м'яч" цього року.
Після церемонії вручення "Золотого м'яча", який Мессі виграв всьоме, на аргентинського нападника, організаторів премії й тих, хто брав участь у голосуванні, вилилося чимало критики, як від простих уболівальників, так і від відомих людей - наприклад, від Ігоря Бєланова.
Хорхе Мессі в Instagram виклав фото сина з "Золотим м'ячем" і лаконічно відповів хейтерам.
"Бла-бла-бла... Продовжуйте", - написав він.
Нагадаємо, багато хто вважає, що "Золотий м'яч" повинен був виграти форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі.
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Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"
- Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.
- Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.
- Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.
- У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.
- Після своєї перемоги Мессі звернувся до Роберта Левандовскі.