Колишній футболіст "Динамо" вважає, що Левандовскі більше заслужив отримати "Золотий м'яч".

Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі став володарем нагороди "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. У боротьбі за цей приз він випередив форварда "Баварії" і збірної Польщі Роберта Левандовскі.

Володар "Золотого м'яча" 1986 року Ігор Бєланов поділився своєю думкою про вручення призу найкращому гравцеві.

На думку легендарного екс-гравця "Динамо", нагороду найкращому футболісту за підсумками 2021 року мали вручити не аргентинському форварду, а поляку Роберту Левандовскі. Нападник "Баварії" провів видатний сезон і заслужив цей приз більше. Бєланов зазначив, що Олег Блохін дотримується такої ж думки.

"Я в шоці! Роберта Левандовскі просто обікрали!

Читайте також"Золотий м'яч-2021": Роналду гнівно відповів головному редактору France FootballНа мій погляд, це несправедливо і неправильно. Говорив з цього приводу і зі своїм колишнім одноклубником і володарем "Золотого м'яча" Олегом Блохіним, який точно такої ж думки. Дивна якась ситуація. Я такого, зізнатися, не очікував і тому дуже засмутився. Так, суперечки немає: Ліонель Мессі - зірка світової величини, суперфутболіст. Нітрохи не применшуючи гідності аргентинського самородка, я все ж вважаю, що саме поляк повинен був отримати "Золотий м'яч" як кращий футболіст 2021 року. Мені дуже шкода було хлопця, коли я побачив його під час телетрансляції з Парижа.

Мабуть, щось відбувається в цьому світі, що не піддається поясненню. І яким чином визначають кращого, я не можу зрозуміти. Левандовскі минулого року цілком заслужений "Золотий м'яч" не дали, хоча форвард "Баварії" цілеспрямовано йшов до цього. Нинішня ситуація точнісінько нагадує 2012 рік, коли в такому ж становищі опинився іспанець Андрес Іньєста. Він тоді блищав яскравою грою в "Барселоні" , а зі збірною Іспанії став чемпіоном Європи", - наводить слова Бєланова Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, цього року в голосуванні брали участь 30 номінантів на "Золотий м'яч" і 180 журналістів.

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Володарем нагороди став аргентинський нападник Ліонель Мессі.

Володар "Копа Трофі" - Педрі ("Барселона").

Найкращий нападник року - Роберт Левандовскі ("Баварія").

Володаркою жіночого "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс ("Барселона").

Володар "Яшин Трофі" - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан" / ПСЖ).

Кращий клуб року- "Челсі" (Англія).

Автор: Володимир Медяник