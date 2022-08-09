Райан Гіггз може отримати серйозне покарання за свої вчинки.

Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" і колишній головний тренер збірної Уельсу Райан Гіггз, схоже, отримає жорстоке покарання за свої вчинки.

Гіггз постав перед судом за звинуваченням у нападі на свою колишню партнерку Кейт Гревілл. Він заперечує всі звинувачення.

Про це повідомляє видання The Sun.

За даними джерела, жінка хотіла розірвати токсичні стосунки з легендарним екс-футболістом, який часто нападав на неї і бив. Кейт також звинувачує його в примусовому контролі та загрозах. В ході судового розгляду також з'ясувалося, що Гіггз обіцяв відправити інтимні фото жінки друзям, якщо вона не зробить те, що він сказав.

Постраждала і сестра Гревілл - Емма. Вона намагалася втрутитися в конфлікт, за що Гіггз вдарив її ліктем в щелепу. Коли пара відпочивала в готелі Stafford в Лондоні, Кейт звинуватила коханого у флірті, а той у відповідь вдарив її ногою в спину і викинув з номера голою.

Цей жах тривав з грудня 2017 року по листопад 2020 року, як зазначає 38-річна Гревілл – "час нескінченного циклу емоційного і фізичного насильства". Сам тренер стверджує, що це брехня, і він ніколи не ображав свою кохану, проте суд продовжить розгляд справи.

Повідомляється, що перед судом в якості свідка у справі Гіггза також постане колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Також свідками в цій справі можуть проходити колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл і колишній виконавчий директор клубу Девід Гілл.

Очікується, що справа Гіггза далі буде передана до королівського суду Манчестера.

Нагадаємо, Райан Гіггз виступав за "Манчестер Юнайтед" з 1990 по 2014 рік і за цей період став абсолютним рекордсменом за кількістю проведених ігор у складі "червоних дияволів" - 963 матчі. Валлієць є найтитулованішим гравцем в історії британського футболу, який виграв 13 чемпіонських трофеїв вищого дивізіону Англії.

Крім кар'єри футболіста, Райан Гіггз також керував збірною Уельсу в період з 2018 по 2020 рік. Після того, як йому пред'явили звинувачення, Гіггз за власним бажанням пішов з поста головного тренера команди.

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