"Шахтар" зіграє свій ключовий матч у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

У середу, 2 листопада, в заключному шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме німецький "РБ Лейпциг".

Поєдинок буде лише номінально домашнім для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Лейпцига" пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів на матч

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Обслужить зустріч українського та німецького колективів судитиме відомий англійський арбітр Майкл Олівер. Допомагати йому будуть його співвітчизники - Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертий суддя - Даррен Інгленд. Арбітром VAR призначений Кріс Кеванах.

Шахтар - РБ Лейпциг: трансляція

У прямому ефірі матч групи F між "Шахтарем" і "Лейпцигом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

У матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно розгромив "РБ Лейпциг" на їхньому полі з рахунком 4:1. Два голи у складі "гірників" у тій грі забив Мар'ян Швед, ще по одному м'ячу в активі Михайла Мудрика та Лассіни Траоре.

Додамо, що розгром від "Шахтаря" призвів до відставки наставника "Лейпцига" Доменіко Тедеско, а його місце зайняв Марко Розе, який зумів реанімувати колектив.

"Лейпциг" поступився "Реалу" у другому турі ЛЧ, а потім двічі обіграв шотландський "Селтік" і в минулому турі взяв три очки у другій грі проти мадридців. В результаті у німців на три очки більше, ніж у "Шахтаря", тому "биків" влаштує навіть нічия, щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Щоб завоювати путівку в плей-офф Ліги чемпіонів, "гірникам" потрібно обіграти "Лейпциг".

Нагадаємо, як мінімум місце в плей-офф Ліги Європи "Шахтар" собі вже гарантував, зігравши внічию в минулому турі проти шотландського "Селтіка" (1:1).

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