Перемогу міланському клубу принесли голи Дімарко і Лукаку.

У суботу, 6 травня, відбувся поєдинок 34-го туру італійської Серії А, в якому "Інтер" протистояв "Ромі".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася впевненою перемогою міланського клубу.

Перший гол футболісти "Інтера" забили на 33-й хвилині зустрічі - з передачі Дензела Дюмфріса відзначився Федеріко Дімарко. На 74-й хвилині матчу гостям вдалося подвоїти перевагу - Ромелу Лукаку відправив м'яч у сітку воріт римлян після передачі Латуро Мартінеса.

Відео дня

"Рома" - "Інтер" - 0:2

Голи: Дімарко, 33, Лукаку, 74

"Рома": Патрісіу, Манчіні, Крістанте, Ібаньєс, Залевскі (Міссорі, 90+3), Камара (Пізіллі, 90+3), Матіч (Тахіровіч, 90+3), Бове (Дібала, 72), Спінаццола, Пеллегріні, Белотті (Абрахам, 75)

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Думфріс (Белланова, 60), Барелла (Гальярдіні, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 71), Дімарко (Де Врей, 71), Лукаку, Корреа (Мартінес, 60)

Попередження: Манчіні, Пеллегріні, Спінаццола - Мартінес, Гальярдіні

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Інтеру" обійти "Мілан" в турнірній таблиці Серії А. "Нерадзуррі" з 63 очками займають 4-е місце, що дозволяє потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон. "Мілан" з 61 балом йде п'ятим. "Рома" (58) опустилася на 7-е місце. Підопічні Жозе Моуріньо не можуть перемогти в Серії А вже чотири матчі поспіль.

У наступному турі чемпіонату Італії "Рома" зіграє проти "Болоньї" (14 травня), а "Інтер" зустрінеться з "Сассуоло" (13 травня).

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