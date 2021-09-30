Український клуб у 2-му турі прийматиме суперника з Італії.

Луганська "Зоря" в рамках 2-го туру Ліги конференцій зіграє з італійською "Ромою". Матч пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - "Рома".

Зоря - Рома: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19.45.

"Зоря"

Луганський клуб опинився в Лізі конференцій після того, як не зміг пройти віденський "Рапід" у кваліфікації Ліги Європи, двічі програвши - 0:3 і 2:3.

"Зоря" непереконливо стартувала в новому сезоні. Лише перед зустріччю з "Ромою" команді Віктора Скрипника вперше вдалося здобути дві перемоги поспіль. Луганчани в рамках УПЛ розгромили "Чорноморець" (3:0), а потім "Дніпро-1" (4:0).

Старт у Лізі конференцій, нагадаємо, вийшов для "Зорі" невдалим. У гостях Український клуб програв чемпіону Норвегії "Буде-Глімт" - 1:3.

Зоря - Рома: прогноз букмекерів

"Рома"

Римський клуб влітку очолив легендарний Жозе Моурінью. Під його керівництвом команда стартувала з шести поспіль перемог у всіх турнірах, але в останніх матчах забуксувала.

У трьох останніх турах Серії А "Рома" двічі програла при одній перемозі: "Вероні" (2:3) і "Лаціо" (2:3). Обіграти вдалося "Удінезе" (1:0). У таблиці чемпіонату Італії римляни після шести турів йдуть четвертими.

У кваліфікації Ліги конференцій "Рома" пройшла турецький "Трабзонспор" (2:1 і 3:0), а в першому турі групового етапу розгромила софійський ЦСКА - 5:1.

Орієнтовні склади

"Зоря": Мацапура, Хомченовський, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Назаріна, Кабаєв, Кочергін, Булеца, Аллахьяр, Гладкий

"Рома": Руй Патрісіу, Вінья, Ібаньес, Смоллінг, Карсдорп, Крістанте, Пеллегріні, Верету, Перес, Борха, Шомуродов

Слова перед матчем

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Я сподіваюся, що у нас будуть шанси добре зіграти та розраховувати на позитивний результат. Буде дуже важко, але немає нічого неможливого, у футболі тим більше. Жозе Моурінью - жива легенда, який приїжджає до нас в гості і це велика честь. Дуже великий досвід не тільки для хлопців, але і для мене особливо".

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью:

"Ми дивилися ігри "Зорі" в Лізі Європи, проти "Буде-Глімта" і головні матчі в Україні. Не знаю, чи змінять вони щось завтра, але вони завжди грали в дуже працьовиті 4-4-2, це дуже організована команда. Складно, але ми хочемо перемогти. У мене є досвід ігор в Україні. З "Ромою" буде четвертий раз - перемога тут ніколи не давалася легко".

Арбітр

Судити матч буде португальський рефері Луїш Годіньо.

Автор: Антон Дудар