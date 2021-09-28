Аллах'яр Сайядманеш - форвард Зорі / фото ФК Зоря
30 вересня відбудеться матч другого туру групового етапу Ліги конференцій між луганською "Зорею" та італійською "Ромою".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Рома.
Букмекери не вірять в українську команду. Фаворитом протистояння вони бачать саме гостей.
На перемогу "Роми" дається коефіцієнт 1,44, на нічию - 4,60, а на звитягу "Зорі" - 7,00.
На те, що "Зоря" не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,79, а на те, що "Рома" не програє - 1,09.
Зоря - Рома: перед матчем
- Зустріч між луганчанами та римлянами розпочнеться 30 вересня о 19:45 в Запоріжжі на "Славутич Арені". Команди раніше між собою ніколи не зустрічалися.
- "Зоря" в першому турі розгромно програла норвезькому "Буде-Глімту".
- "Рома" в першому турі знищила болгарський ЦСКА - 5:1.
- Перед поєдинком з "Ромою" луганці виграли дуже впевнено в рамках УПЛ у "Дніпра-1". А підопічні Жозе Моурінью у минулому турі Серії А в римському дербі мінімально поступилися "Лаціо" (3:2).
Обслуговувати поєдинок буде португальська бригада арбітрів на чолі з Луїшем Годінью.