Зоря - Рома: де дивитися матч Ліги конференцій

Український клуб спробує набрати перші очки в новому турнірі УЄФА.

Луганська "Зоря" 30 вересня проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипника вдома зіграє проти італійського клубу "Рома". УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Рома. Зоря - Рома: де дивитися матч Пряму трансляцію протистояння італійського та українського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також перегляд матчу буде доступний на платформі "Volia TV". Стартовий свисток на "Славутич Арені" в Запоріжжі пролунає о 19.45. Читайте такожЗоря - Рома: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій Зоря - Рома: перед матчем Команди раніше між собою ніколи не зустрічалися.

"Зоря" в першому турі розгромно програла норвезькому "Буде-Глімту".

"Рома" в першому турі знищила болгарський ЦСКА - 5:1.

Перед поєдинком з "Ромою" луганці виграли дуже впевнено в рамках УПЛ у "Дніпра-1". А підопічні Жозе Моурінью у минулому турі Серії А в римському дербі мінімально поступилися "Лаціо" (3:2).

Обслуговувати поєдинок буде португальська бригада арбітрів на чолі з Луїшем Годінью. Автор: Артем Будрін

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