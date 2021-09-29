"Рома" - фаворит матчу / фото REUTERS

Луганська "Зоря" 30 вересня проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Команда Віктора Скрипника вдома зіграє проти італійського клубу "Рома".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Рома.

Зоря - Рома: де дивитися матч

Пряму трансляцію протистояння італійського та українського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також перегляд матчу буде доступний на платформі "Volia TV".

Стартовий свисток на "Славутич Арені" в Запоріжжі пролунає о 19.45.

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Зоря - Рома: перед матчем

  • Команди раніше між собою ніколи не зустрічалися.
  • "Зоря" в першому турі розгромно програла норвезькому "Буде-Глімту".
  • "Рома" в першому турі знищила болгарський ЦСКА - 5:1.
  • Перед поєдинком з "Ромою" луганці виграли дуже впевнено в рамках УПЛ у "Дніпра-1". А підопічні Жозе Моурінью у минулому турі Серії А в римському дербі мінімально поступилися "Лаціо" (3:2).

  • Обслуговувати поєдинок буде португальська бригада арбітрів на чолі з Луїшем Годінью.

Автор: Артем Будрін