Барселона - Наполі / фото REUTERS

У четвер, 17 лютого, були зіграні перші матчі в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. 

Серед результатів дня відзначимо яскраву і сенсаційну перемогу шотландського "Рейнджерс" над дортмундською "Боруссією" з рахунком 4:2. Також перемогу здобув сьогодні "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба, який розібрався з португальською "Брагою". 

Головним же матчем дня було протистояння "Барселони" і "Наполі". Команди показали дуже видовищну гру, гідну плей-офф Ліги чемпіонів, а завершився поєдинок внічию - 1:1. 

Представляємо вашій увазі результати всіх матчів дня.

Ліга Європи. 1/16 фіналу

"Барселона" - "Наполі" - 1:1

Голи: Торрес, 59 пен - Зелінські, 29

Огляд матчу:

"Боруссія" Д - "Рейнджерс" - 2:4

Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 - Таверньєр, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг

Огляд матчу:

"Шериф" - "Брага" - 2:0

Голи: Тілль, 43, Траоре, 83

Огляд матчу:

"Зеніт" - "Бетіс" - 2:3

Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41

Огляд матчу:

"Аталанта" - "Олімпіакос" - 2:1

Голи: Джимсіті, 61, 63 - Соарес, 16

Огляд матчу:

"Порту" - "Лаціо" - 2:1

Голи: Мартінес Тоні, 37, 49 - Цакканьї, 23

Огляд матчу:

"РБ Лейпциг" - "Реал Сосьєдад" - 2:2

Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 пен - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 пен

Огляд матчу:

"Севілья" - "Динамо" (Загреб) - 3:1

Голи: Ракітіч, 13 пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 - Оршич, 41

Огляд матчу:

Матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 24 лютого. 

Ліга Європи: що потрібно знати про турнір

  • У зв'язку з організацією нового турніру - Ліги конференцій - кількість команд на груповому етапі Ліги Європи скоротиться до 32. У плей-офф - 1/8 фіналу - вийшли переможці 8 груп. Команди, що зайняли другі місця в групах в попередньому раунді плей-офф грають з командами, що зайняли 3-е місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів, переможці виходять в 1/8 фіналу.

  • В 1/8 фіналу гарантовано потрапили: "Ліон", "Монако" (всі - Франція), "Спартак" (Москва, Росія), "Айнтрахт", "Байєр" (всі - Німеччина), "Галатасарай" (Туреччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Вест Хем" (Англія).
  • Нагадаємо, що правило виїзного голу УЄФА скасував.
  • Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
  • Чинним переможцем Ліги Європи є іспанський "Вільярреал". 
  • Найбільш титулований клуб Ліги Європи - іспанська "Севілья", яка виграла цей турнір 6 разів.