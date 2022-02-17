У головному матчі дня "Барселона" і "Наполі" не змогли визначити переможця.

У четвер, 17 лютого, були зіграні перші матчі в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Серед результатів дня відзначимо яскраву і сенсаційну перемогу шотландського "Рейнджерс" над дортмундською "Боруссією" з рахунком 4:2. Також перемогу здобув сьогодні "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба, який розібрався з португальською "Брагою".

Головним же матчем дня було протистояння "Барселони" і "Наполі". Команди показали дуже видовищну гру, гідну плей-офф Ліги чемпіонів, а завершився поєдинок внічию - 1:1.

Представляємо вашій увазі результати всіх матчів дня.

Ліга Європи. 1/16 фіналу

"Барселона" - "Наполі" - 1:1

Голи: Торрес, 59 пен - Зелінські, 29

Огляд матчу:

"Боруссія" Д - "Рейнджерс" - 2:4

Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 - Таверньєр, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг

Огляд матчу:

"Шериф" - "Брага" - 2:0

Голи: Тілль, 43, Траоре, 83

Огляд матчу:

"Зеніт" - "Бетіс" - 2:3

Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41

Огляд матчу:

"Аталанта" - "Олімпіакос" - 2:1

Голи: Джимсіті, 61, 63 - Соарес, 16

Огляд матчу:

"Порту" - "Лаціо" - 2:1

Голи: Мартінес Тоні, 37, 49 - Цакканьї, 23

Огляд матчу:

"РБ Лейпциг" - "Реал Сосьєдад" - 2:2

Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 пен - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 пен

Огляд матчу:

"Севілья" - "Динамо" (Загреб) - 3:1

Голи: Ракітіч, 13 пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 - Оршич, 41

Огляд матчу:

Матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 24 лютого.

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