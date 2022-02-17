У четвер, 17 лютого, були зіграні перші матчі в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Серед результатів дня відзначимо яскраву і сенсаційну перемогу шотландського "Рейнджерс" над дортмундською "Боруссією" з рахунком 4:2. Також перемогу здобув сьогодні "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба, який розібрався з португальською "Брагою".
Головним же матчем дня було протистояння "Барселони" і "Наполі". Команди показали дуже видовищну гру, гідну плей-офф Ліги чемпіонів, а завершився поєдинок внічию - 1:1.
Представляємо вашій увазі результати всіх матчів дня.
Ліга Європи. 1/16 фіналу
"Барселона" - "Наполі" - 1:1
Голи: Торрес, 59 пен - Зелінські, 29
Огляд матчу:
"Боруссія" Д - "Рейнджерс" - 2:4
Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 - Таверньєр, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг
Огляд матчу:
"Шериф" - "Брага" - 2:0
Голи: Тілль, 43, Траоре, 83
Огляд матчу:
"Зеніт" - "Бетіс" - 2:3
Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41
Огляд матчу:
"Аталанта" - "Олімпіакос" - 2:1
Голи: Джимсіті, 61, 63 - Соарес, 16
Огляд матчу:
"Порту" - "Лаціо" - 2:1
Голи: Мартінес Тоні, 37, 49 - Цакканьї, 23
Огляд матчу:
"РБ Лейпциг" - "Реал Сосьєдад" - 2:2
Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 пен - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 пен
Огляд матчу:
"Севілья" - "Динамо" (Загреб) - 3:1
Голи: Ракітіч, 13 пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 - Оршич, 41
Огляд матчу:
Матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 24 лютого.
Ліга Європи: що потрібно знати про турнір
У зв'язку з організацією нового турніру - Ліги конференцій - кількість команд на груповому етапі Ліги Європи скоротиться до 32. У плей-офф - 1/8 фіналу - вийшли переможці 8 груп. Команди, що зайняли другі місця в групах в попередньому раунді плей-офф грають з командами, що зайняли 3-е місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів, переможці виходять в 1/8 фіналу.
- В 1/8 фіналу гарантовано потрапили: "Ліон", "Монако" (всі - Франція), "Спартак" (Москва, Росія), "Айнтрахт", "Байєр" (всі - Німеччина), "Галатасарай" (Туреччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Вест Хем" (Англія).
- Нагадаємо, що правило виїзного голу УЄФА скасував.
- Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Чинним переможцем Ліги Європи є іспанський "Вільярреал".
- Найбільш титулований клуб Ліги Європи - іспанська "Севілья", яка виграла цей турнір 6 разів.