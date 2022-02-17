У четвер, 17 лютого, в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи тираспольський "Шериф", тренером якого є український фахівець Юрій Вернидуб, у рідних стінах здобув впевнену перемогу над португальською "Брагою". Гра завершилася з рахунком 2:0.
Перший гол підопічні Вернидуба забили на 43-й хвилині. Арбітр матчу Дані Маккелі поставив пенальті у ворота гостей, який впевнено реалізував Себастьєн Тілль.
Другий м'яч команда з Тирасполя забила на 83-й хвилині. Адама Траоре скористався кричущою помилкою в обороні "Браги" і пробив точно в кут воріт - 2:0.
"Шериф" - "Брага" - 2:0
Голи: Тілль, 43, Траоре, 83
"Шериф": Атанасіадіс, Евангелу, Раделіч, Петро, Джульєн, Бруно, Тілль, Ніколов (Кіабу, 89), Яхшибоєв (Білоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасіт, 78)
"Брага": Матеуш, Ян Коуто, Олівейра, Тормена, Бруну Родрігеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Ель-Мусраті, Медейруш (Фернандеш, 79, Фале, 86), Рікарду Орта, Вітор Олівейра (Абель Руїс, 64), Родрігу Гомеш (Моура, 64)
Попередження: Петро
Огляд матчу:
Результати інших матчів дня в Лізі Європи:
"Барселона" - "Наполі" - 1:1
Голи: Торрес, 59 пен - Зелінські, 29
"Боруссія" Д - "Рейнджерс" - 2:4
Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 - Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг
"Зеніт" - "Бетіс" - 2:3
Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41
Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"
- Вернидуб очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За підсумками сезону 2020-2021 український тренер привів "Шериф" до чемпіонського титулу, а також вийшов у фінал національного кубка, де поступився.
- У цьому сезоні Вернидуб вперше в кар'єрі виступав у Лізі чемпіонів. На шляху до групового етапу "Шериф" подолав чотири раунди кваліфікації.
- Під керівництвом українця "Шериф" став першим молдавським клубом, який пройшов у груповий етап ЛЧ.
- На груповому етапі "Шериф" став справжньою сенсацією. Команда Вернидуба змогла набрати 7 очок в одній групі з "Реалом", "Інтером" і "Шахтарем" (перемога над мадридцями і 4 очки в двох іграх з "гірниками") і посісти третє місце.
- "Шериф" пробився в плей-офф Ліги Європи і став першим молдавським клубом, який зіграє у весняній частині єврокубків.