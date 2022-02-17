Команда Юрія Вернидуба продовжує дивувати в єврокубках.

У четвер, 17 лютого, в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи тираспольський "Шериф", тренером якого є український фахівець Юрій Вернидуб, у рідних стінах здобув впевнену перемогу над португальською "Брагою". Гра завершилася з рахунком 2:0.

Перший гол підопічні Вернидуба забили на 43-й хвилині. Арбітр матчу Дані Маккелі поставив пенальті у ворота гостей, який впевнено реалізував Себастьєн Тілль.

Другий м'яч команда з Тирасполя забила на 83-й хвилині. Адама Траоре скористався кричущою помилкою в обороні "Браги" і пробив точно в кут воріт - 2:0.

"Шериф" - "Брага" - 2:0

Голи: Тілль, 43, Траоре, 83

"Шериф": Атанасіадіс, Евангелу, Раделіч, Петро, Джульєн, Бруно, Тілль, Ніколов (Кіабу, 89), Яхшибоєв (Білоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасіт, 78)

"Брага": Матеуш, Ян Коуто, Олівейра, Тормена, Бруну Родрігеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Ель-Мусраті, Медейруш (Фернандеш, 79, Фале, 86), Рікарду Орта, Вітор Олівейра (Абель Руїс, 64), Родрігу Гомеш (Моура, 64)

Попередження: Петро

Огляд матчу:

Результати інших матчів дня в Лізі Європи:

"Барселона" - "Наполі" - 1:1

Голи: Торрес, 59 пен - Зелінські, 29

"Боруссія" Д - "Рейнджерс" - 2:4

Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 - Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг

"Зеніт" - "Бетіс" - 2:3

Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41

Юрій Вернидуб: кар'єра в "Шерифі"