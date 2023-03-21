Хвіча Кварацхелія став одним з головних відкриттів цього сезону.

Лідер атаки італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія потрапив до списку інтересів ПСЖ.

Як повідомляє Corriere dello Sport, грузинський вінгер став однією з пріоритетних цілей французького клубу в літнє трансферне вікно.

За даними джерела, ПСЖ готовий заплатити за Хвічу 180 мільйонів євро. Це в 18 разів більше, ніж "Наполі" заплатив за Кварацхелію минулого літа.

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Варто відзначити, що трансфер Хвічі може стати другим найдорожчим переходом в історії футболу. 180 мільйонів євро - таку ж суму ПСЖ віддав "Монако" за трансфер Кіліана Мбаппе, а дорожче був тільки перехід бразильського форварда Неймара з "Барселони" - 222 мільйони євро.

Хвіча Кварацхелія став одним з головних відкриттів цього сезону. Грузинський вінгер зіграв 30 матчів, забив 14 голів і віддав 16 результативних передач. Інтерес до Хвічі проявляють ряд топ-клубів Європи, серед яких англійські "Ліверпуль", "Ньюкасл" і "Тоттенхем", а також мадридський "Реал".

Додамо, що "Наполі" проводить видатний сезон. Команда впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії. В активі команди Лучано Спаллетті 71 очко після 27 турів. Відрив від другого місця становить 19 балів.

Крім того, "Наполі" вдало виступає в Лізі чемпіонів. Неаполітанський клуб вперше у своїй історії пробився до 1/4 фіналу турніру.

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