Збірна Іспанії, попри свій статус одного з головних фаворитів турніру, сенсаційно не змогла обіграти команду Швеції в матчі групи Е. Поєдинок у місті Севілья завершився нульовою нічиєю.
"Фурія-Роха" володіла м'ячем та створювала регулярно гольові нагоди, проте забити так і не вдалося. Форвард "Ювентусу" Альваро Мората двічі не зміг реалізувати розкішні шанси, а Дані Ольмо також змарнував чудову нагоду вразити ворота.
Нагадаємо, що наставник іспанців Луїс Енріке не взяв на Євро легенду Серхіо Рамоса, а також не викликав жодного гравця з "Реалу".
Іспанія - Швеція - 0:0
Іспанія: Сімон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабіан Руїс, 87), Родрі (Алькантара, 66), Педрі, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабія, 66), Ольмо (Морено, 74)
Швеція: Ольсен, Люстіг (Крафт, 75), Ліндельоф, Даніельсон, Аугустінссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Екдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Ісак (Классон, 69)
Відеоогляд гри.
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Євро-2020: група Е
- В іншому матчі цієї групи 14 червня вже зіграли між собою Польща та Словаччина.
- Матчі групи Е проходять в Санкт-Петербурзі й Севільї.
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