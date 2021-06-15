Трапилася перша нульова нічия на чемпіонаті Європи-2020.

Збірна Іспанії, попри свій статус одного з головних фаворитів турніру, сенсаційно не змогла обіграти команду Швеції в матчі групи Е. Поєдинок у місті Севілья завершився нульовою нічиєю.

"Фурія-Роха" володіла м'ячем та створювала регулярно гольові нагоди, проте забити так і не вдалося. Форвард "Ювентусу" Альваро Мората двічі не зміг реалізувати розкішні шанси, а Дані Ольмо також змарнував чудову нагоду вразити ворота.

Нагадаємо, що наставник іспанців Луїс Енріке не взяв на Євро легенду Серхіо Рамоса, а також не викликав жодного гравця з "Реалу".

Іспанія - Швеція - 0:0

Іспанія: Сімон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабіан Руїс, 87), Родрі (Алькантара, 66), Педрі, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабія, 66), Ольмо (Морено, 74)

Швеція: Ольсен, Люстіг (Крафт, 75), Ліндельоф, Даніельсон, Аугустінссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Екдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Ісак (Классон, 69)

Відеоогляд гри.

Євро-2020: група Е

В іншому матчі цієї групи 14 червня вже зіграли між собою Польща та Словаччина.

Матчі групи Е проходять в Санкт-Петербурзі й Севільї.

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Автор: Артем Будрін