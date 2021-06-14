Воротар поляків встановив антирекорд.

Збірна Словаччини неочікувано перемогла команду Польщі в матчі групи Е. Поєдинок на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі завершився з рахунком 2:1.

На 18-й хвилині голкіпер Польщі та "Ювентусу" Войцех Щенсни забив у власні ворота й, таким чином, став першим в історії воротарем, котрий відзначився автоголом за всю історію чемпіонатів Європи.

На початку другого тайму поляки зрівняли, проте згодом залишились у меншості. Півзахисник московського "Локомотиву" Гжегож Крихов'як отримав червону картку - першу на цьому Євро взагалі. А на 69-й хвилині зірковий захисник "Інтера" Мілан Шкрініар, який став чемпіоном Італії, забив переможного м'яча після подачі кутового.

До початку гри букмекери записували в однозначні фаворити саме Польщу, проте сталося не так, як гадалося.

Польща - Словаччина - 1:2

Голи: Лінетті, 46 - Щенсни, 18 (автогол), Шкрініар, 69

Польща: Щенсни, Берешинскі, Глік, Кліх (Модер, 85), Беднарек, Лінетті (Франковскі, 74), Крихов'як, Левандовські, Зелінські (Свідерські, 85), Южв'як, Рибус (Пухач, 74)

Словаччина: Дубравка, Губочан, Шкрініар, Шатка, Пекарик (Косцелник, 79), Дуда (Грегуш, 91), Гамшик, Гараслин (Дюриш, 87), Куцка, Мак (Суслов, 87), Громада (Грошовскі, 79)

Вилучення: Крихов'як, 62 (друга жовта картка)

Відео голів.

Євро-2020: група Е

В іншому матчі цієї групи 14 червня будуть грати між собою Іспанія та Швеція.

Матчі групи Е проходять в Санкт-Петербурзі й Севільї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін