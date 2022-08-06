В кінці серпня в Україні відновляться матчі футбольного чемпіонату.

В кінці серпня в Україні відновляться матчі чемпіонату з футболу, але без глядачів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, президент України та уряд підтримали ініціативу про те, щоб розпочинати чемпіонати.

"Наприкінці серпня вже відбуватиметься прем’єр-ліга, ми розпочинаємо чемпіонат з футболу, і наші команди почнуть грати", - сказав він.

Гутцайт уточнив, що основна умова проведення матчів – це безпека.

"Потрібно, щоб поруч було сховище, де під час повітряної тривоги спортсмени і тренери протягом 5-7 хвилин мали змогу сховатися. Також матчі проводитимуться без глядачів", - сказав міністр.

Нагадаємо, 24 лютого УПЛ призупинила чемпіонат через введення воєнного стану.

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