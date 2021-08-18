"Гірники" презентували незвичайну форму.

Донецький "Шахтар", який 17 серпня обіграв "Монако" у кваліфікації Ліги чемпіонів, представив третій комплект форми на сезон 2021-2022.

Про це повідомив офіційний сайт "Шахтаря".

Форма, виробником якої є компанія Puma, виконана в білому кольорі.

Її особливістю є те, що на лицьовій стороні футболки відсутня емблема клубу. Вона розміщена на тильній стороні футболки під коміром.

У той же час в центрі футболки можна побачити великий напис "Шахтар".

"Третя форма "Шахтаря" кидає виклик традиціям, переосмислюючи звичайні комплекти в абсолютно новому підході, який поєднує культуру футболу і вуличного одягу", - йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, в липні "Шахтар" презентував домашній та виїзний комплекти клубу, які виконані в помаранчевих і чорних кольорах.

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Автор: Антон Дудар