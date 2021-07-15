Виїзна футболка "гірників" тепер буде чорного кольору.

15 липня в "Українському Домі" в Києві відбулася презентація нової форми донецького "Шахтаря" - у ній "гірники" виступатимуть у сезоні 2021-2022.

Виробником форми виступила фірма Puma, з якою "гірники" тільки почали співпрацю після 13 років роботи з Nike.

Домашня футболка "гірників" буде оранжевого кольору з тонкими чорними смугами, а виїзна - чорного з тонкими помаранчевими смугами. Усередині вертикальних смуг -малюнок у вигляді вугілля. Ззаду на комір нанесені гірницькі молотки.

Як зазначили в "Шахтарі", в новому комплекті форми "традиції шахтарів об'єднуються з сучасними тенденціями".

Купити нову форму можна буде, починаючи з 16 липня, на офіційному сайті "гірників".

Проморолик

Відео церемонії презентації форми

"Шахтар" у сезоні 2021-2022

Новий сезон команда розпочне під керівництвом нового головного тренера - італійця Роберто Де Дзербі.

У літнє міжсезоння "гірники" підписали трьох легіонерів: захисника Марлона, півзахисника Педріньо і форварда Лассіну Траоре.

В УПЛ "Шахтар" стартує 24 липня матчем проти "Інгульця".

У Лізі чемпіонів "гірники" почнуть свій шлях з третього раунду кваліфікації 3 або 4 серпня (матчі-відповіді - 10 серпня). Свого суперника вони дізнаються 19 липня.

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Автор: Антон Дудар