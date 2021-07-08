Нова форма Шахтаря / фото footyheadlines.com
У мережу злили форму донецького "Шахтаря", в якій "гірники" виступатимуть з нового сезону.
Фото з'явилися на сайті footyheadlines.com, який відомий тим, що публікує форми команд до їх офіційного представлення.
Нову форму "Шахтаря" розробила компанія Puma, з якою "гірники" тільки почали співпрацю після 13 років роботи з Nike.
Домашня футболка "гірників" буде оранжевого кольору, а виїзна - чорного.
На футболках будуть вертикальні смуги, всередині яких - малюнок у вигляді вугілля. Ззаду на комір будуть нанесені гірницькі молотки.
фото footyheadlines.com
фото footyheadlines.com
фото footyheadlines.com
Зазначимо, що офіційна презентація форми відбудеться 15 липня.
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