"Гірники" гратимуть у ній у новому сезоні.

У мережу злили форму донецького "Шахтаря", в якій "гірники" виступатимуть з нового сезону.

Фото з'явилися на сайті footyheadlines.com, який відомий тим, що публікує форми команд до їх офіційного представлення.

Нову форму "Шахтаря" розробила компанія Puma, з якою "гірники" тільки почали співпрацю після 13 років роботи з Nike.

Домашня футболка "гірників" буде оранжевого кольору, а виїзна - чорного.

На футболках будуть вертикальні смуги, всередині яких - малюнок у вигляді вугілля. Ззаду на комір будуть нанесені гірницькі молотки.

Зазначимо, що офіційна презентація форми відбудеться 15 липня.

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Автор: Антон Дудар