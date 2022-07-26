Ігор Бєланов займається гуманітарною допомогою.

Знаменитий у минулому нападник київського "Динамо", володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов розповів про спілкування з українськими військовими.

Легендарний екс-футболіст зізнався, що завжди бере з собою "Золотий м'яч", коли їде на зустріч із захисниками України.

"Я перебуваю в Одесі, і там не так вже спокійно. Ракети літають мало не над головою. Переживаєш, хочеш внести якийсь внесок для наших збройних сил.

Я займаюся і гуманітарною допомогою. Беру "Золотий м'яч" туди, де вони. Їм дуже приємно. Хочеться, щоб наші люди трохи відволікалися, тому що це жах.

Так, я на батарею обов'язково беру "Золотий м'яч", щоб підняти їх дух. Звичайно, їм приємно", - сказав Бєланов у коментарі YouTube-каналу "Sport Arena".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 153-й день.

Ігор Бєланов: досягнення в кар'єрі

Бєланов є дворазовим чемпіоном СРСР у складі "Динамо" Київ, а також триразовим володарем Кубка СРСР і двічі вигравав з "біло-синіми" Суперкубок СРСР.

У 1986 році він виграв з киянами Кубок володарів кубків, а в 1988 році завоював "срібло" чемпіонату Європи у складі радянської збірної.

Бєланов - володар нагороди "Золотий м'яч" 1986 року.

На рахунку форварда 33 матчі і 8 голів у складі збірної СРСР.

Бєланов грав також за одеські "СКА" і "Чорноморець" німецькі "Боруссію" Менхенгладбах і "Айнтрахт" Брауншвейг, а також за "Маріуполь".

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