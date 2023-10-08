"Челсі" піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 7 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Бернлі" приймав лондонський "Челсі".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Терф Мур" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:1.

Відкрили рахунок у цій грі господарі поля - на 15-й хвилині зустрічі Вілсон Одобер забив з передачі Лайла Фостера. Однак футболістам "Челсі" ще в першому таймі вдалося зрівняти рахунок - на 42-й хвилині м'яч у власні ворота відправив гравець "Бернлі" Аль-Дахіль.

У другому таймі "Челсі" повністю розбив суперника, забивши три голи. У складі "синіх" відзначилися Коул Палмер, Рахім Стерлінг і Ніколя Джексон.

"Бернлі" - "Челсі" - 1:4

Голи: Одобер (15) - Аль-Дахіль (42, автогол), Палмер (49, з пенальті), Стерлінг (65), Джексон (75)

"Бернлі": Траффорд, Вітіньо (Робертс, 61), Аль-Дахіл (О'Ші, 46), Делькруа, Тейлор, Берге, Каллен (Рамзі, 61), Браунхілл, Одобер (Ларсен, 79), Фостер, Трезор (Колеошо, 61)

"Челсі": Санчез, Кукурелья, Дісасі, Сільва, Колвілл, Фернандес, Кайседо, Палмер (Маатсен, 86), Галлахер, Стерлінг (Мудрик, 82), Броя (Джексон, 46)

Попередження: Каллен (31), Одобер (39) - Кукурелья (27), Фернандес (27), Сілва (45+2), Кайседо (74)

Огляд матчу:

Відзначимо, що Михайло Мудрик почав матч на лавці запасних і вийшов на заміну на 82-й хвилині. Статистичний портал WhoScored поставив українцю одну з найгірших оцінок серед гравців "Челсі" - 6,0 бала. Найкращим гравцем зустрічі був визнаний Рахім Стерлінг - 8,2 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Челсі" піднятися на 11-е місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "синіх" 11 набраних очок. "Бернлі" залишається в зоні вильоту, маючи в активі 3 очки, позаду них тільки "Борнмут" і "Шеффілд Юнайтед".

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Арсенала", а "Бернлі" зустрінеться з "Брентфордом".

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