Анатолій Трубін провів черговий "сухий" матч у складі "Бенфіки".

У п'ятницю, 29 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна приймала "Фамалікан".

Гра проходила на стадіоні "Да Луж" в Лісабоні і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Футболісти "Бенфіки" відкрили рахунок на 31-й хвилині - бразильський нападник Артур Кабрал забив з передачі Рафи Сілви. Наприкінці другого тайму "орли" подвоїли свою перевагу - на 85-й хвилині гол забив Рафа Сілва. Через три хвилини Петар Муса забив третій м'яч у ворота "Фамалікана" і поставив крапку в цій грі.

Відео дня

"Бенфіка" - "Фамалікан" - 3:0

Голи: Кабрал, 31, Рафа Сілва, 85, Муса, 88

Огляд матчу:

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв повний матч і в черговий раз зберіг ворота"сухими". Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,4 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Бенфіці" піднятися на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. У "орлів" на два очки більше, ніж у "Спортінга", у якого є гра в запасі.

У наступному турі португальської першості "Бенфіка" зіграє на виїзді проти "Ароуки". Матч відбудеться 6 січня.

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