Бенфіка - Динамо: стали відомі стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Роман Яремчук розпочне гру з перших хвилин.

Київське "Динамо" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів в гостях зіграє проти лісабонської "Бенфіки". Тренери оголосили стартові склади на гру. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Динамо". Склади команд: "Бенфіка": Влаходімос, Вертонген, Отаменді, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Маріу, Піцці, Грімальдо, Жилберто, Рафа Сілва, Яремчук "Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербіч, Гармаш Запасні: Бойко, Шабанов, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, де Пена, Лєднєв, Вітіньо, Антюх, Рамірес, Кулач, Шкурін Матч розпочнеться о 22.00. Читайте такожЗа престиж та очки для України: анонс матчу Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо "Бенфіка" - "Динамо": перед матчем "Динамо" має у своєму активі одне очко та достроково зайняло останнє місце у квартеті Е.

Водночас "Бенфіка" веде боротьбу за вихід до плей-оф. Для цього їм потрібно обов'язково обігрувати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".

У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніц Айтекін. Автор: Артем Будрін

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