Київське "Динамо" у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів в гостях зіграє проти лісабонської "Бенфіки". Тренери оголосили стартові склади на гру.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Динамо".
Склади команд:
"Бенфіка": Влаходімос, Вертонген, Отаменді, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Маріу, Піцці, Грімальдо, Жилберто, Рафа Сілва, Яремчук
"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Вербіч, Гармаш
Запасні: Бойко, Шабанов, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, де Пена, Лєднєв, Вітіньо, Антюх, Рамірес, Кулач, Шкурін
Матч розпочнеться о 22.00.
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"Бенфіка" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" має у своєму активі одне очко та достроково зайняло останнє місце у квартеті Е.
- Водночас "Бенфіка" веде боротьбу за вихід до плей-оф. Для цього їм потрібно обов'язково обігрувати киян і сподіватися, що "Баварія" в паралельному матчі виграє у "Барселони".
- У першому колі "Динамо" в Києві зіграло з "Бенфікою" з рахунком 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ здолало "Верес" з рахунком 3:0. "Бенфіка" у своїй національній першості вдома програла в дербі "Спортингу" (1:3).
- Головним арбітром на цей поєдинок призначений німець Деніц Айтекін.