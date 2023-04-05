Карім Бензема забив три голи і віддав одну результативну передачу у грі з каталонцями.

У середу, 5 квітня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії з футболу між мадридським "Реалом" і "Барселоною".

Зустріч проходила на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 4:0.

Рахунок у грі був відкритий під завісу першої половини гри - на 45+1-й хвилині з передачі Каріма Бензема відзначився Вінісіус Жуніор.

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На старті другого тайму Бензема відзначився вже сам - французький форвард забив з пасу Луки Модріча і подвоїв перевагу мадридців. На 58-й хвилині матчу Карім оформив дубль у цій грі, реалізувавши пенальті і довів рахунок до розгромного.

На 81-й хвилині матчу Карім Бензема з передачі Вінісіуса Жуніора забив четвертий м'яч у ворота "Барселони", оформивши хет-трик у цій грі.

"Барселона" - "Реал" - 0:4

Голи: Вінісіус, 45+1, Бензема, 50, 58 пен, 81

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Алонсо (Ерік Гарсія, 66), Кунде, Бальде, Серджі Роберто, Бускетс, Кессьє (Фаті, 59), Гаві, Рафінья (Ферран Торрес, 66), Левандовскі

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Мілітао, Камавінга, Модріч (Тчуамені, 87), Кроос, Вальверде, Вінісіус Жуніор (Себальос, 85), Родріго (Асенсіо, 73), Бензема (Начо, 89)

Попередження: Серджі Роберто (10), Хаві (16), Вінісіус Жуніор (26), Гаві (26), Ерік Гарсія (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Мілітао (88)

Перший матч команди зіграли 2 березня. Тоді "Барселона" виграла з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох ігор "Реал" виграв у "блаугранас" з рахунком 4:1 і вийшов у фінал Кубка Іспанії з футболу.

Додамо, що у фіналі Кубка Іспанії "Реал" зіграє проти "Осасуни", яка на стадії півфіналу вибила "Атлетик" Більбао.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Іспанії є "Реал Бетіс". У фіналі минулого сезону команда перемогла "Валенсію".

Найтитулованішим клубом турніру є каталонська "Барселона", яка вигравала цей трофей 31 раз.

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