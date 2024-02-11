"Байєр" збільшив відрив від "Баварії" в турнірній таблиці Бундесліги до п'яти очок.

У суботу, 10 лютого, відбувся центральний поєдинок 21-го туру німецької Бундесліги, в якому зустрічалися леверкузенський "Байєр" і мюнхенська "Баварія".

Гра проходила на стадіоні "Бай-Арена" в Леверкузені і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 18-й хвилині - відзначився захисник "Байєра" Йосип Станішич. Другий м'яч у ворота Мануеля Нойєра на 50-й хвилині відправив Алехандро Грімальдо. Третій гол забив Жеремі Фрімпонг, який відзначився на 90+5-й хвилині.

"Байєр" - "Баварія" - 3:0

Голи: Станішич 18, Грімальдо 50, Фрімпонг 90+5

"Байєр": Градецкі, Станішич, Тапсоба, Та, Інкап'є, Джака, Андріх, Телла (Фрімпонг, 65), Віртц (Гложек, 90), Грімальдо (Пуерта, 90), Адлі (Хофманн, 82)

"Баварія": Нойєр, Упамекано (Кімміх, 60), Дайєр, Кім Мін Чже, Мазрауї, Павлович (Мюллер, 60), Горецка (Тель, 71), Бое (Геррейру, 81), Сане, Мусіала (Шупо-Мотінг, 81), Кейн

Попередження: Тапсоба 64, Адлі 77, Градецкі 83 - Бое 36, Горецка 62

Огляд матчу:

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель:

"Нам потрібно вдосконалюватися, потрібно відповідати стандартам. Ми домінували в грі з самого початку, при цьому не створюючи ніякої загрози. Не можна поступатися 0:1 з п'ятьма захисниками. Тим більше що ми спеціально грали п'ятіркою захисників. Це не було схоже на гру на 0:3. Першого гола не повинно було статися. Це був дешевий гол. Всі спали. Бое з його швидкістю був потрібен нам проти Телли і Фрімпонга", - наводить слова Тухеля Sky Sports.

Головний тренер "Байєра" Хабі Алонсо:

"Ми зробили чудову роботу. Дисципліна та згуртованість команди були чудовими. Виступ в цілому був відмінним, всі футболісти показали топ-гру. У нас було достатньо моментів, при цьому у "Баварії" шансів майже не було.

Шанси "Байєра" на титул? Поговоримо про це в травні. Зараз же ми просто повинні бути реалістами і твердо стояти на ногах", - наводить слова Алонсо профіль Bayern&Germany в соцмережі Twitter.

Відзначимо, що завдяки цій перемозі "Байєр" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці німецької Бундесліги. В активі підопічних Хабі Алонсо тепер 55 очок. Мюнхенська "Баварія" з 50 очками знаходиться на другому місці.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Байєр" зіграє проти "Хайденхайма", а "Баварія" зустрінеться з "Бохумом".

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