"Баварія" збільшила відставання від "Байєра" до 7 очок.

У неділю, 21 січня, відбувся поєдинок 18-го туру німецької Бундесліги, в якому "Баварія" приймала бременський "Вердер".

Гра проходила на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені і завершилася сенсаційною перемогою гостей.

На 25-й хвилині гравець гостей Джастін Нджінма відкрив рахунок, проте після перегляду VAR гол скасували. На 59-й хвилині Мітчелл-Елія Вайзер забив після передачі Марко Фріделя і приніс "Вердеру" перемогу.

Відео дня

"Баварія" - "Вердер" - 0:1

Гол: Вайзер, 59

"Баварія": Нойєр, Лаймер, Упамекано, Де Лігт, Девіс (Тель, 65), Кімміх (Мюллер, 64), Геррейру (Горетцка, 65), Коман (Шупо-Мотінг, 84), Мусіала, Сане, Кейн

"Вердер": Цеттерер, Вайзер, Юнг, Штарк, Фрідль, Агу (Деман, 89), Лінен, Стаге, Шмід (Ковнацкі, 84), Нджінма (Гросс, 89), Вольтемаде (Борре, 65)

Попередження: Кімміх 17, Де Лігт 74 - Шмід 70

Після 18-го туру "Баварія" посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. В активі мюнхенського клубу 41 очко. Відставання від "Байєра" становить 7 очок. "Вердер" знаходиться на 12-му рядку з 20 очками.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Баварія" зустрінеться з берлінським "Уніоном", а "Вердер" зіграє проти "Фрайбурга".

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