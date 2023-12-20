"Баварія" продовжує погоню за "Баєром" в таблиці чемпіонату Німеччини.

У середу, 20 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру німецької Бундесліги, в якому "Вольфсбург" приймав "Баварію".

Гра проходила на стадіоні "Фольксваген Арена" і завершилася перемогою гостей.

Мюнхенці відкрили рахунок на 33-й хвилині - гол з передачі Томаса Мюллера забив Джамал Мусіала. Через десять хвилин Харрі Кейн подвоїв перевагу "Баварії". Асистував йому Томас Мюллер. У компенсований до першого тайму час "Вольфсбургу" вдалося відіграти один м'яч - Максиміліан Арнольд забив з передачі Йоакіма Мехле.

Відео дня

"Вольфсбург" - "Баварія" - 1:2

Голи: Арнольд, 45+1 - Мусіала, 33, Кейн, 43

Мюнхенська "Баварія" набрала 38 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу. "Вольфсбург" з 19 балами йде на дев'ятій позиції. Лідирує в таблиці "Баєр", в активі якого 42 набраних очки.

У наступному турі німецької Бундесліги "Вольфсбург" зустрінеться з "Майнцом", а "Баварія" зіграє проти "Хоффенхайма".

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