У вівторок, 12 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Баварію".
Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася перемогою мюнхенського клубу.
Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став Кінгслі Коман. Французький вінгер "Баварії" забив на 70-й хвилині після передачі Харрі Кейна.
"Манчестер Юнайтед" - "Баварія" - 0:1
Гол: Коман 71
"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан (Мейна 80), Магуайр (Еванс 40), Шоу (Ван-Біссака 46), Мактоміней, Амрабат, Антоні (Пелістра 75), Фернандеш, Гарначо (Міжбрі 75), Хойлунд
"Баварія": Ноєр, Мазрауї (Лаймер 46), Упамекано, Кім, Девіс, Кімміх, Горецка, Коман (Тель 77), Мусіала (Мюллер 67), Сане (Геррейро 90), Кейн
Попередження: Антоні 53, Амрабат 61 - Горецка 88
Огляд матчу:
В іншому поєдинку цієї групи "Копенгаген" здобув мінімальну перемогу над турецьким "Галатасараєм" (1:0).
"Копенгаген" - "Галатасарай" - 1:0
Гол: Лерагер 58
"Копенгаген": Грабара, Єлерт, Дікс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвес (Корнеліус 67), Фальк, Лерагер, Ашурі (Бойлесен 81), Классон, Елюнуссі (Хойлунд)
"Галатасарай": Муслера, Анхеліньо (Йилмаз 77), Бардакджі, Санчес, Бое, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержіу Олівейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зієш 61), Ікарді
Попередження: Єлерт 37, Лерагер 86, 90 - Заха 56
Вилучення: Лерагер 90 (дві жовті картки)
Огляд матчу:
"Баварія" посіла перше місце в цій групі, набравши 16 очок. На другому місці з 8 балами фінішував "Копенгаген". "Галатасарай" набрав 5 очок і посів третє місце.
"Манчестер Юнайтед" посів четверте місце в квартеті, набравши всього чотири очки. Це найгірший результат в історії клубу.
"Червоні дияволи" в шостий раз не вийшли з групи в Лізі чемпіонів. При цьому в п'яти попередніх випадках клуб набирав не менше шести очок - такий показник був у сезонах-1994/1995 і 2005/2006.
За 10 останніх розіграшів ЛЧ, включаючи поточний, "МЮ" тільки три рази виступав у плей-офф турніру. Ще в трьох випадках він вибував на груповому етапі, а чотири рази взагалі не брав участі в основній стадії Ліги чемпіонів.