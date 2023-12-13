"Манчестер Юнайтед" показав найгірший результат в історії клубу в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 12 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Баварію".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася перемогою мюнхенського клубу.

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став Кінгслі Коман. Французький вінгер "Баварії" забив на 70-й хвилині після передачі Харрі Кейна.

Відео дня

"Манчестер Юнайтед" - "Баварія" - 0:1

Гол: Коман 71

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан (Мейна 80), Магуайр (Еванс 40), Шоу (Ван-Біссака 46), Мактоміней, Амрабат, Антоні (Пелістра 75), Фернандеш, Гарначо (Міжбрі 75), Хойлунд

"Баварія": Ноєр, Мазрауї (Лаймер 46), Упамекано, Кім, Девіс, Кімміх, Горецка, Коман (Тель 77), Мусіала (Мюллер 67), Сане (Геррейро 90), Кейн

Попередження: Антоні 53, Амрабат 61 - Горецка 88

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи "Копенгаген" здобув мінімальну перемогу над турецьким "Галатасараєм" (1:0).

"Копенгаген" - "Галатасарай" - 1:0

Гол: Лерагер 58

"Копенгаген": Грабара, Єлерт, Дікс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвес (Корнеліус 67), Фальк, Лерагер, Ашурі (Бойлесен 81), Классон, Елюнуссі (Хойлунд)

"Галатасарай": Муслера, Анхеліньо (Йилмаз 77), Бардакджі, Санчес, Бое, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержіу Олівейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зієш 61), Ікарді

Попередження: Єлерт 37, Лерагер 86, 90 - Заха 56

Вилучення: Лерагер 90 (дві жовті картки)

Огляд матчу:

"Баварія" посіла перше місце в цій групі, набравши 16 очок. На другому місці з 8 балами фінішував "Копенгаген". "Галатасарай" набрав 5 очок і посів третє місце.

"Манчестер Юнайтед" посів четверте місце в квартеті, набравши всього чотири очки. Це найгірший результат в історії клубу.

"Червоні дияволи" в шостий раз не вийшли з групи в Лізі чемпіонів. При цьому в п'яти попередніх випадках клуб набирав не менше шести очок - такий показник був у сезонах-1994/1995 і 2005/2006.

За 10 останніх розіграшів ЛЧ, включаючи поточний, "МЮ" тільки три рази виступав у плей-офф турніру. Ще в трьох випадках він вибував на груповому етапі, а чотири рази взагалі не брав участі в основній стадії Ліги чемпіонів.

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