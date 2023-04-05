Мюнхенський гранд покинув Кубок Німеччини на стадії 1/4 фіналу.

У вівторок, 4 квітня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини з футболу між "Баварією" і "Фрайбургом".

Гра проходила на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені і завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 2:1.

Господарі поля повели в рахунку в на 19-й хвилині зустрічі - гол з передачі Йозуа Кімміха забив Дайо Упамекано. Однак перевагу в рахунку утримати підопічним Томаса Тухеля не вдалося. На 27-й хвилині Ніколас Хофлер зрівняв рахунок.

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Нічийний результат тримався до останнього і було вже дуже близько до компенсованого часу, але, мюнхенці в компенсований час "привезли" собі пенальті, яке реалізував Лукас Холер.

"Баварія" - "Фрайбург" - 1:2

Голи: Упамекано, 19 - Хофлер, 27, Холер, 90 + 5 (пен)

"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу, Кімміх, Горецка (Мане, 79), Коман (Гнабрі, 64), Мюллер, Сане, Шупо-Мотінг (Мусіала, 64)

"Фрайбург": Флеккен, Сідія, Гінтер, Гульде, Гюнтер, Доан, Еггештайн, Хофлер, Грифо (Шаллаї, 68), Холер, Грегоріч

Попередження: Упамекано 83, Мане 90+2, Мусіала 90+3 - Грегоріч 36, Сідійя 61

Огляд матчу:

Нагадаємо, "Баварія" два тижні тому змінила головного тренера. Клуб звільнив Юліана Нагельсмана і призначив на його місце Томаса Тухеля. У першій грі під керівництвом Тухеля мюнхенці обіграли "Боруссію" Дортмунд в рамках Бундесліги з рахунком 4:2.

Свій наступний матч "Баварія" зіграє проти "Фрайбурга" в рамках 27-го туру Бундесліги. Матч заплановано на 8 квітня.

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