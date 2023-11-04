"Баварія" займає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги.

У суботу, 4 листопада, відбувся центральний поєдинок 10-го туру німецької Бундесліги, в якому дортмундська "Боруссія" протистояла мюнхенській "Баварії".

Гра проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді і завершилася перемогою гостей.

На початку першого тайму "Баварії" вдалося забити два швидких голи - на 4-й хвилині відзначився Дайот Упамекано, а на 9-й хвилині забив Харрі Кейн. Обом асистував Лерой Сане.

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На 72-й хвилині Лерой Сане віддав третю гольову передачу в цій грі, а Харрі Кейн оформив дубль, забивши третій м'яч у ворота дортмундців. Крапку у грі поставив Харрі Кейн - на 90+3-й хвилині англієць забив четвертий м'яч у ворота "джмелів", оформивши хет-трик.

"Боруссія" Д - "Баварія" - 0:4

Голи: Упамекано, 4, Кейн, 9, 72, 90+3

"Баварія" набрала 26 очок і після 10-ти турів йде на другій позиції в турнірній таблиці Бундесліги. "Боруссія" з 21 балом займає четверту сходинку.

У наступному турі чемпіонату Німеччини з футболу дортмундська "Боруссія" зіграє проти "Штутгарта", аи"Баварія" зустрінеться з "Хайденхаймом".

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