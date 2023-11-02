"Баварія" припинила свої виступи в Кубку Німеччини на стадії 1/16 фіналу.

У середу, 1 листопада, відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Німеччини з футболу, в якому "Саарбрюккен" приймав "Баварію".

Гра проходила на стадіоні "Людвігспарк" і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля.

Перший гол у цій грі забили гості - на 16-й хвилині зустрічі легенда "Баварії" Томас Мюллер вивів вперед мюнхенців, забивши з передачі Франса Краціга. У компенсований час до першого тайму "Саарбрюккену" вдалося зрівняти рахунок - гол забив півзахисник господарів поля Патрік Зонтаймер.

Відео дня

Розв'язка поєдинку настала в самій кінцівці гри - на 90+6-й хвилині господарів поля вдалося провести контратаку і вразити ворота легендарного Мануеля Ноєра - переможний гол забив Марсель Гаус.

"Саарбрюккен" - "Баварія" - 2:1

Голи: Зонтаймер, 45+1, Гаус, 90+6 - Мюллер, 16

Огляд матчу:

Відзначимо, що перед матчем перемога "Саарбрюккена" в цій грі оцінювалася коефіцієнтом 50,00. Перемога "Баварії" - 1,02.

"Саарбрюккен" виступає в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Після 13 турів команда займає 15-е місце, набравши 14 очок. "Баварія", в свою чергу, йде на другій сходинці в елітному дивізіоні німецької першості.

Свій наступний поєдинок "Баварія" зіграє 4 листопада. В рамках 10-го туру Бундесліги мюнхенці зустрінуться з дортмундською "Боруссією".

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