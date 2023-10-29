"Баварія" вийшла на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

У суботу, 28 жовтня, відбувся поєдинок 9-го туру німецької Бундесліги, в якому "Баварія" приймала "Дармштадт 98".

Гра проходила на стадіоні "Альянц Арена" і завершилася нищівною перемогою мюнхенського клубу.

Перший тайм цього поєдинку завершився без забитих голів, але з трьома вилученнями. На 4-й хвилині червону картку заробив хавбек "Баварії" Йозуа Кімміх. На 21-й і 41-й хвилинах були вилучені футболісти "Дармштадта 98" Клаус Г'ясула і Матей Магліца.

У другому таймі господарі поля влаштували супернику погром. На 51-й хвилині рахунок відкрив Харрі Кейн. Незабаром, на 56-й хвилині Лерой Сане подвоїв перевагу мюнхенців. Вже на 60-й хвилині Джамал Мусіала довів рахунок матчу до розгромного. На 64-й хвилині Лерой Сане оформив дубль, забивши четвертий м'яч "Баварії" в матчі.

На 69-й хвилині трапився ще один дубль - відзначився Харрі Кейн. На 71-й хвилині Томас Мюллер забив п'ятий гол господарів у зустрічі. На 76-й хвилині Джамал Мусіала також оформив дубль. На 88-й хвилині крапку в грі поставив Харрі Кейн, який оформив хет-трик у цій грі.

"Баварія" - "Дармштадт 98" - 8:0

Голи: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллер, 71

"Баварія": Ноєр, Мазрауї, Де Лігт (Павловіч, 77), Кім Мін Чже, Девіс (Кретциг, 66), Кімміх, Лаймер (Тель, 77), Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусіала (Шупо-Мотінг, 77), Кейн

"Дармштадт 98": Шуен, Кларер (Ішервуд, 72), Магліца, Г'ясула, Бадер, Нюрнбергер, Кемпе (Каріч, 62), Шнелльхардт( Хонзак, 46), Мелем (Франьїч, 62), Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45)

Попередження: Тухель, 7, Де Лігт , 38 - Бадер, 49, Нюрнбергер, 69

Видалення: Кімміх, 4 - Г'ясула, 21, Магліца, 41

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Баварії" вийти на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. В активі мюнхенців 21 очка. Другу позицію займає "Баєр" з 22 очками, але у леверкузенців є ще гра в запасі. "Дармштадт 98" з сімома очками йде на 14-му місці.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Баварія" зіграє проти дортмундської "Боруссії", а "Дармштадт 98" зустрінеться з "Бохумом".

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