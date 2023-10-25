"Баварія" виграла три з трьох матчів і впевнено лідирує в групі A.

У вівторок, 24 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому "Галатасарай" приймав "Баварію".

Гра проходила на стадіоні "RAMS Park" в Стамбулі і завершилася перемогою мюнхенського клубу.

Гості повели в рахунку в дебюті зустрічі - на 8-й хвилині Кінгслі Коман забив після передачі Лероя Сані. На 30-й хвилині "Галатасараю" вдалося зрівняти рахунок - пенальті реалізував Мауро Ікарді. Однак зачепитися за очки турецькому клубу не вдалося. Голи Харрі Кейна і Джамала Мусіали в другому таймі принесли перемогу німецькому клубу.

Відео дня

"Галатасарай" - "Баварія" - 1:3

Голи: Ікарді 30 (пен.) - Коман 8, Кейн 73, Мусіала 79

"Галатасарай": Муслера, Бое, Санчес, Бардакджі, Караташ (Анхеліньо 75), Айхан (Ндомбеле 80), Торрейра, Тете (Мертенс 56), Актюркоглу (Йилмаз 74), Заха (Зіеш 75), Ікарді

"Баварія": Ульрайх, Девіс, Кім, Де Лігт, Мазрауї (Сарр 78), Лаймер, Кімміх, Сане, Мусіала, Коман (Тель 83), Кейн (Чупо-Мотінг 83)

Попередження: Тете 53, Айхан 62 - Сане 14, Лаймер 32, Девіс 90+5

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Манчестер Юнайтед" виграв у "Копенгагена". Перемогу "червоним дияволам" приніс гол Харрі Магуайра.

"Баварія" виграла три з трьох матчів і впевнено очолює групу a, набравши 9 очок. На другій позиуии з 4 балами йде "Галатасарай". "Манчестер Юнайтед" набрав 3 очки і займає третю позицію. Замикає четвірку "Копенгаген", який заробив 1 бал.

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