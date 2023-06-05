Ліонель Мессі дуже близький до повернення в "Барселону".

Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі, який напередодні повідомив про відхід з ПСЖ, хоче повернутися в "Барселону".

Про це повідомив батько і агент легендарного футболіста Хорхе Мессі, який 5 червня провів зустріч з президентом каталонського гранда Жоаном Лапортою.

"Лео хоче повернутися в "Барсу". І я цього теж хочу. Ми віримо, що Лео може повернутися", - наводить слова Хорхе Мессі AS.

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Також у понеділок, 5 червня, стало відомо, що Ла Ліга схвалила фінансовий план "Барселони" на наступний сезон. Таким чином, "блаугранас" тепер можуть зробити офіційну пропозицію Ліонелю Мессі.

Нагадаємо, 3 червня ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив, що Мессі залишає паризький після завершення цього сезону.

За ПСЖ аргентинець виступав з 2021 року. За два сезони нападник зіграв 75 матчів за парижан, забив 32 голи і віддав 35 гольових передач.

З ПСЖ Мессі двічі став чемпіоном Франції і один раз виграв Суперкубок країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що футбольний клуб "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії запропонував Мессі дворічний контракт з рекордною в історії футболу зарплатою.

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