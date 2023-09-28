Суддя Хоакін Агірре звинуватив "Барселону" у хабарництві та корупції.

Іспанський суд виніс вердикт "Барселоні" по скандальній "справі Негрейри".

Як повідомляє El Debate, Хоакін Агірре, голова слідчого суду столиці Каталонії, порахував хабарництвом і корупцією виплату 7,5 мільйонів євро від "Барселони" колишньому віце-президенту технічного комітету суддів RFEF Енрікесу Негрейрі.

За словами Агірре, контролююча арбітрів футбольна федерація "має статус публічної юридичної особи" і може піддаватися кримінальному переслідуванню. Суддя посилається на рішення Суду Європейського Союзу щодо корупційного скандалу у Федерпації футболу Італії.

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Серед іншого в постанові повідомляється, що Негрейра після свого звільнення з поста віце-президента суддівського комітету в 2018 році письмово шантажував Бартомеу, погрожуючи розкрити ряд неприємних фактів у разі припинення виплат.

Крім клубу звинувачення також отримали колишні президенти "Барселони" Сандро Росель і Жозеп-Марія Бартомеу, а також Хосе Марія Енрікес Негрейра і його син.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що 28 вересня в офісі Федерації футболу Іспанії відбулися обшуки. Представники цивільної гвардії шукали документи у справі Негрейри, а саме протоколи засідань, в яких брав участь колишній арбітр.

Крім того, видання AS повідомляє, що на новий поворот у "справі Негрейри" відреагували в УЄФА. В організації почали обговорення питання з приводу виключення "Барселони" з єврокубків.

Джерело стверджує, що УЄФА вважає за краще почекати закінчення офіційного розслідування перш, ніж виносити вердикт. Однак, якщо інспектори з етики вирішать, що звинувачення на адресу клубу досить грунтовні і вина практично доведена, клуб буде виключений з єврокубків.

Додамо, що напередодні президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що якщо вина "Барселони" у справі про можливий підкуп суддів буде доведена, то клуб може бути виключений з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, ще на початку цього року прокуратура Іспанії офіційно висунула звинувачення проти колишніх президентів "Барселони" Роселя і Бартомеу, а також головного фігуранта справи, колишнього віце-президента Комітету арбітрів Федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

Серед звинувачень - фальсифікація документів, корупційні зв'язки в спорті між фізичними особами, а також заангажованість арбітрів.

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