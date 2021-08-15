Каталонці полоскотали нерви вболівальникам, але все ж перемогли.

В рамках 1-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" приймала "Реал Сосьєдад".

Це був перший матч для каталонців після відходу легенди клубу Ліонеля Мессі, який продовжить кар'єру в ПСЖ.

Антуан Грізманн міг виводити "Барселону" вперед на 12-й хвилині, але влучив у поперечину. Але незабаром каталонці відкрили рахунок у матчі - Жерар Піке забив головою після навісу Мемфіса Депая зі стандарту.

Перед перервою Мартін Брейтвейт замкнув подачу Френкі де Йонга, а в другому таймі датчанин оформив дубль, зігравши на добиванні.

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Здавалося, що гра зроблена, але на 82-й і 85-й хвилинах "Барселона" примудрилася пропустити два голи, які відродили інтригу в матчі. Але камбека не сталося - в компенсований час Серджі Роберто поставив крапку в грі.

"Барселона" - "Реал Сосьєдад" - 4:2

Голи: Піке, 19, Брейтвейт, 45+3, 59, Роберто, 90+1 - Лобете, 82, Оярсабаль, 85

"Барселона": Нето, Дест (Емерсон, 71), Гарсія (Араухо, 83), Піке, Альба, Де Йонг (Роберто, 71), Бускетс (Ніко, 83), Педрі, Грізманн, Депай (Ленгле, 90), Брейтвейт

"Реал Сосьєдад": Реміро, Сальдуа (Горосабель, 67), Елустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Порту (Лобете, 67), Субіменді, Меріно, Янузай (Барренечеа, 46), Сілва (Баутіста, 46), Оярсабаль

Попередження: Бускетс, 57, Ніко, 84 - Субіменді, 37, Елустондо, 62, Муньос, 62, Ле Норман, 78

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Клуб і гравець прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Мессі розплакався на своїй прощальній прес-конференції в "Барселоні".

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель десять разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і вісім разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, тричі виграв клубний чемпіонат світу. Мессі - володар шести "золотих м'ячів".

Автор: Антон Дудар