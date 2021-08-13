Ліонель Мессі / twitter.com/psg_inside
Один з найкращих футболістів світу Ліонель Мессі приступив до тренувань з "Парі Сен-Жермен".
12 серпня Мессі вперше з'явився на тренувальній базі клубу. Він привітав своїх нових партнерів по команді та провів перше тренування.
Вболівальники звернули увагу на тепле спілкування Мессі з Серхіо Рамосом, який був одвічним конкурентом аргентинця, коли вони виступали за "Барселону" і "Реал" відповідно.
Також Мессі встиг поспілкуватися з головним тренером ПСЖ, своїм співвітчизником Маурісіо Почеттіно.
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- У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.
- 5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі.
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1". Він виступатиме під №30.
- За неофіційною інформацією, він отримуватиме 35 мільйонів євро на рік.