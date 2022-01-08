В рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії "Гранада" вдома зіграла внічию проти "Барселони".
На 57-й хвилині Дані Алвес віддав гольову передачу на Люка де Йонга, котрий відкрив рахунок в матчі.
На 79-й хвилині "Барса" залишилася в меншості, адже 17-річний Гаві побачив перед собою другу жовту картку, яка автоматично стала червоною. Через 10 хвилин "Гранада" таки скористалася чисельною більшістю й відновила паритет.
Зазначимо, що легендарний Дані Алвес зіграв у чемпіонаті Іспанії вперше з травня 2016 року. Правий захисник "Барселони" встановив рекорд каталонського клубу: бразилець став найбільш віковим футболістом, який грав за "Барсу" в рамках Ла Ліги. Алвесу було в матчі з "Гранадою" 38 років і 247 днів, а попередньому власнику рекорду воротарю Пінту було 38 років і 190 днів на момент його останньої гри.
"Гранада" - "Барселона" - 1:1
Голи: Пуертас, 89 - Люк де Йонг, 57
"Гранада": Масіміану, Кіні (Бакка, 84), Віктор Діас (Дуарте, 68), Торенте, Нева (Ескудеро, 84), Пуертас, Мілья, Гоналон (Монторо, 62), Мачіс (Колладо, 68), Моліна, Суарес
"Барселона": тер Штеген, Дані Алвес, Піке, Ерік Гарсія (Ленгле, 54), Альба, Ніко Гонсалес, Бускетс, Гаві, Дембеле (Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Хутгла (Еззальзулі, 61)
Вилучення: Гаві, 79
Чемпіонат Іспанії: положення команд
- Мадридський "Реал" з 46 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги. "Севілья" має на 5 балів менше і посідає друге місце. В них є гра у запасі.
- До топ-3 також входить "Бетіс" (33 очки) та "Реал Сосьєдад" (33 очки), але у перших на один матч менше зіграно.
- "Атлетіко" провів 19 поєдинків, набрав 32 очки і розташовується на п'ятій позиції. "Барселона" зіграла 20 ігор та займає шосте місце з 32 заліковими пунктами.
- "Гранада" з 24 очками посідає 12-е місце.