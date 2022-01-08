"Гранада" вирвала нічию, граючи у більшості.

В рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії "Гранада" вдома зіграла внічию проти "Барселони".

На 57-й хвилині Дані Алвес віддав гольову передачу на Люка де Йонга, котрий відкрив рахунок в матчі.

На 79-й хвилині "Барса" залишилася в меншості, адже 17-річний Гаві побачив перед собою другу жовту картку, яка автоматично стала червоною. Через 10 хвилин "Гранада" таки скористалася чисельною більшістю й відновила паритет.

Зазначимо, що легендарний Дані Алвес зіграв у чемпіонаті Іспанії вперше з травня 2016 року. Правий захисник "Барселони" встановив рекорд каталонського клубу: бразилець став найбільш віковим футболістом, який грав за "Барсу" в рамках Ла Ліги. Алвесу було в матчі з "Гранадою" 38 років і 247 днів, а попередньому власнику рекорду воротарю Пінту було 38 років і 190 днів на момент його останньої гри.

"Гранада" - "Барселона" - 1:1

Голи: Пуертас, 89 - Люк де Йонг, 57

"Гранада": Масіміану, Кіні (Бакка, 84), Віктор Діас (Дуарте, 68), Торенте, Нева (Ескудеро, 84), Пуертас, Мілья, Гоналон (Монторо, 62), Мачіс (Колладо, 68), Моліна, Суарес

"Барселона": тер Штеген, Дані Алвес, Піке, Ерік Гарсія (Ленгле, 54), Альба, Ніко Гонсалес, Бускетс, Гаві, Дембеле (Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Хутгла (Еззальзулі, 61)

Вилучення: Гаві, 79

Чемпіонат Іспанії: положення команд