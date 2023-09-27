"Мальорка" несподівано відібрала очки у "Барселони".

У вівторок, 26 вересня, відбувся поєдинок сьомого туру іспанської Ла Ліги, в якому "Мальорка" приймала "Барселону".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Мальорка Сон Муа" і завершилася внічию з рахунком 2:2.

Господарі поля повели в рахунку вже на 8-й хвилині - гол забив Ведат Мурікі. "Барселоні" вдалося зрівняти рахунок на 41-й - відзначився бразильський вінгер Рафінья. У компенсований до першого тайму час "Мальорка" вдруге повела в рахунку - Абдон Пратс забив після передачі Ведата Мурікі.

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На 75-й хвилині матчу каталонці рахунок зрівняли - дебютний гол за "Барселону" забив Фермін Лопес. Асистував йому Рафінья.

"Мальорка" - "Барселона" - 2:2

Голи: Мурікі, 8, Пратс, 45+3 - Рафінья, 41, Лопес, 75

"Мальорка": Райкович, Апуд (Ван Дер Хейден, 85), Вальєнт, Настасич, Копете, Маффео (Х. Коста, 35), Родрігес (Морланес, 85), Санчес (Ларін, 64), С. Коста, Мурікі, Пратс (Дардер, 64)

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес (Кунде, 78), Бальде, Гаві, Ромеу (Лопес, 65), Гюндоган, Рафінья, Торрес (Левандовскі, 58), Фелікс (Ямал, 65)

Попередження: Родрігес, Настасич - Ромеу

Огляд матчу:

"Барселона" набрала 17 очок і зберігає за собою перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Мальорка" піднялася на 15-е місце, маючи тепер в активі 6 очок.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Севільї", а "Мальорка" зустрінеться з "Райо Вальєкано".

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