Каталонці продовжили контракт з талановитим хавбеком Педрі.

"Барселона" оголосила про продовження контракту з півзахисником збірної Іспанії Педрі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Барселони".

Нова угода з футболістом буде розрахована до 2026 року.

Угода примітна тим, що каталонський клуб прописав відступні в новому контракті Педрі в розмірі 1 мільярда євро.

Саме таку суму доведеться викласти будь-якому клубу, який захоче купити 18-річного півзахисника.

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Педрі став третім в історії футболістом, в контракті якого прописаний мільярд євро відступних. Раніше аналогічну суму в контракти Каріма Бензема і Федеріко Вальверде вписав мадридський "Реал".

Педрі: 73 матчі за сезон

У дебютному для себе сезоні 2020-2021 18-річний футболіст провів 73 матчі на найвищому рівні.

Педрі провів 53 гри у футболці "Барселони" у всіх турнірах. Крім того, він виступав за збірну Іспанії (у тому числі на Євро-2020), а також за олімпійську збірну Іспанії, з якою дійшов до фіналу Олімпіади в Токіо.

Він став рекордсменом сезону за цим показником, випередивши Бруну Фернандеша з "Манчестер Юнайтед" (72 матчі).

Автор: Антон Дудар