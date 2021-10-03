У Мадриді пройшов центральний матч восьмого туру.

В рамках 8-го туру чемпіонату Іспанії зустрічалися "Атлетіко" та "Барселона".

Матч завершився перемогою мадридців, у яких забивали Тома Лемар і екс-форвард "Барселони" Луїс Суарес. Примітно, що обидва гравці асистували один одному при голах.

"Барселона" не змогла перемогти в третьому з чотирьох останніх матчів чемпіонату Іспанії. Також каталонці зазнали першої поразки в Ла Лізі в цьому сезоні.

"Атлетіко" - "Барселона" - 2:0

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Голи: Лемар, 23, Суарес, 44

"Атлетіко": Облак, Ермосо (Феліпе, 80), Хіменес, Савіч, Коке, де Пауль (Тріпп'єр, 46), Лемар, Льоренте, Карраско (Лоді, 80), Феліш (Корреа, 72), Суарес (Грізманн, 72)

"Барселона": Тер Штеген, Дест, Піке, Араухо, Міньгеса (Л. Де Йонг, 75), Ф. Де Йонг, Бускетс, Ніко, Гаві (Пуч, 75), Депай, Коутіньо (Фаті, 64)

Чемпіонат Іспанії: положення команд

"Атлетіко" набрав 17 очок і займає друге місце в чемпіонаті Іспанії. У "Реала" теж 17 очок, але є матч в запасі.

У "Барселони" - 12 очок і дев'ята позиція.

Автор: Антон Дудар