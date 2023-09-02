Жоау Канселу та Жоау Фелікс приєдналися до каталонського клубу.

Захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу і форвард мадридського "Атлетіко" Жоау Фелікс перейшли в "Барселону".

Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, обидва гравці були підписані на правах оренди до завершення сезону-2023/2024 без можливості викупу.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта прокоментував перехід португальських футболістів.

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"У мене є відчуття, що це був історичний вечір. У нас зібралася команда, здатна конкурувати на дуже високому рівні. Упевнений, Хаві буде задоволений підписаннями.

Звичайно, нам потрібно було підписувати гравців з ім'ям. Ми дуже пишаємося угодами, які провернули. У нашому клубі працюють професіонали, чия наполеглива робота дала результат", - наводить слова Лапорти Barca Universal.

Додамо, що другу половину минулого сезону Жоау Фелікс провів в англійському "Челсі". На рахунку португальського форварда 4 голи в 16 матчах у складі "синіх".

Контракт Фелікса з "Атлетіко" діє до кінця червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt орієнтовна вартість футболіста становить 50 мільйонів євро.

Жоау Канселу другу половину минулого сезону провів в оренді в "Баварії". У складі мюнхенців він зіграв 15 матчів, забив один гол і віддав чотири гольові передачі в чемпіонаті Німеччини.

Контракт Канселу з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2027 року. Трансферна вартість португальського захисника становить 50 мільйонів євро.

Додамо, що в трьох стартових турах чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" набрала 7 очок і займає 4-е місце в турнірній таблиці.

Свій наступний матч в рамках Ла Ліги "блаугранас" зіграють 3 вересня проти "Осасуни".

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