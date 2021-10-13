18-річний Педрі зазнав травми.

Атакувальний півзахисник "Барселони" Педрі через травму пропустить поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Про це повідомляє SPORT.es.

Педрі пошкодив квадріцепс лівої ноги у матчі проти "Бенфіки", який каталонці сенсаційно програли 3:0. Хавбек відновлюється від ушкодження і не допоможе своїй команді в грі чемпіонату Іспанії з "Валенсією" (17 жовтня) і з "Динамо" (20 жовтня).

Зазначимо, що згідно з Transfermarkt вартість Педрі складає 80 мільйонів євро. За підсумками Євро-2020 18-річний іспанець був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Нещодавно Педрі потрапив у список претендентів на приз найкращому молодому футболістові року від France Football.

Педрі близький до того, щоб продовжити контракт з "Барселоною" до кінця червня 2026 року. Клаузула для викупу Педрі буде складати один мільярд євро, тобто "Барселона" хоче убезпечити себе від зазіхань конкурентів на свого вундеркінда.

"Динамо" в Лізі чемпіонів 2021/22

Після двох турів у "Динамо" 1 очко, кияни посідають третє місце в групі E.

"Баварія" набрала 6 очок і очолює таблицю групи E. У "Бенфіки" - 4 очки, у "Барселони" - 0.

В першому турі "біло-сині" зіграли внічию з "Бенфікою", а в другому - поступилися розгромно "Баварії".

Автор: Артем Будрін