Каталонці заплатили англійському клубу 55 мільйонів євро за Феррана Торреса.

"Барселона" оголосила про трансфер 21-річного вінгера збірної Іспанії Феррана Торреса, котрий покинув "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Торрес підписав угоду з "Барсою" до 30 червня 2027 року, клаузула (тобто сума відступних) в його контракті складає мільярд євро. Іспанський клуб заплатив "містянам" за Феррана 55 мільйонів євро і ще 10 млн "Ман Сіті" може отримати в якості бонусів.

У поточному сезоні Торрес провів за чинних чемпіонів Англії 7 поєдинків у всіх турнірах та відзначився трьома забитими м'ячами. В жовтні цього року хавбек оформив дубль у ворота збірної Італії в півфіналі Ліги націй УЄФА. Ферран у своєму активі має 22 матчі за національну збірну Іспанії та аж 12 забитих голів у складі "Фурії Рохи".

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Торреса у 50 мільйонів євро. Влітку 2020 року "Сіті" придбав вінгера у "Валенсії" за 23 мільйони євро.

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