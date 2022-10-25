Ігор Суркіс поділився думкою про можливих наступників Мірчі Луческу.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про можливих кандидатів на заміну головному тренеру команди Мірчі Луческу.

Президент "біло-синіх" підкреслив, що з "динамівськими серцями" на посаді тренера "Динамо" він завершив.

Суркіс зазначив, що команду можуть очолити Сергій Ребров та Андрій Шевченко, адже є хорошими фахівцями.

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"Реброва і Шевченка ми не відносимо до "динамівських сердець". Це професійні європейські тренери, які затребувані не тільки у "Динамо". А ті, хто був цікавий тільки "Динамо", як то кажуть, викинуті на звалище історії, тому що більше їх нікуди не запрошували. Визнаю, в цьому була моя помилка", - розповів Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Крім того, Ігор Суркіс заявив, що не бачить в майбутньому на посаді тренера "Динамо" Артема Мілевського, пожартувавши, що розглядає знаменитого екс-форварда киян в ролі нового президента клубу.

"Мілевського я розглядаю в ролі нового президента клубу. А ось головним тренером точно ні", - заявив Суркіс.

Додамо, що сам Мілевський заявляв, що планує повернутися в київське "Динамо", але поки не відомо, в якій якості.

Артем Мілевський: кар'єра та досягнення

Найкращі роки кар'єри Мілевський провів у "Динамо". За "біло-синіх" Артем виступав з 2002 по 2013 рік. За цей період зіграв 276 матчів, забив 87 гол і віддав 54 асисти.

З "Динамо" форвард тричі ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок країни.

У складі збірної України Мілевський зіграв 50 матчів, забив 8 голів і зробив 4 асисти.

Також Мілевський провів 104 матчі за "Динамо-Брест", відзначившись 20 забитими голами і 32 асистами. З цим клубом Артем виграв чемпіонат Білорусі, а також Кубок Білорусі і тричі Суперкубок цієї країни.

Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він зіграв 10 матчів, результативними діями не відзначався.

23 вересня 2021 року екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.

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