Збірна Швеції втратила шанси пробитися на Євро-2024.

У четвер, 16 листопада, відбувся поєдинок дев'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Азербайджану приймала Швецію.

Гра проходила на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля.

Збірна Азербайджану шокувала Швецію на старті першого тайму, забивши до шостої хвилини два голи - відзначилися Емін Махмудов і Ренат Дадашов. На 56-й хвилині господарі поля залишилися в меншості, пряму червону картку отримав Бахлул Мастафазаде. Однак це не завадило їм забити третій м'яч у ворота шведів і здобути розгромну перемогу.

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Відзначимо, що третій гол господарів був неймовірним - Емін Махмудов відправив м'яч у сітку воріт шведів потужним ударом з центру поля.

Азербайджан - Швеція - 3:0

Голи: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Огляд матчу:

Збірна Азербайджану зіграла 7 матчів в рамках поточного відбору на ЧЄ-2024 і набрала 7 очок. Стільки ж балів і у Швеції. Команди займають третє і четверте місця в турнірній таблиці групи F. Лідирує в цій групі Австрія з 19 балами. На другій сходинці йде Бельгія - 17 очок. Ці команди гарантували собі вихід на Євро-2024.

У заключному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Азербайджану зіграє проти Бельгії, а Швеція зустрінеться з Естонією.

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