Лідер Серії А побореться з переможцем минулого сезону Ліги Європи за путівку в 1/4 фіналу ЛЧ.

У вівторок, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому німецький "Айнтрахт" поміряється силами з італійським "Наполі".

Протистояння чинного переможця Ліги Європи і лідера Серії А пройде на стадіоні "Дойче банк Парк" у Франкфурті.

На стадії групового раунду Ліги чемпіонів "Айнтрахт" посів друге місце в групі D з англійським "Тоттенхемом" (нічия 0:0, поразка 2:3), французьким "Марселем" (дві перемоги 1:0 і 2:1) і португальським "Спортингом" (поразка 0:3, перемога 2:1).

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У нинішньому сезоні Бундесліги справи у "Айнтрахта" йдуть відносно непогано. Команда займає 6-е місце в турнірній таблиці з 38 балами в активі. При цьому, від четвертого місця відставання становить всього два очки, а від першого - п'ять.

В останніх п'яти матчах "Айнтрахт" здобув три перемоги, один раз програв і один поєдинок завершив внічию.

"Наполі" чудово провів груповий етап ЛЧ, посівши перше місце в групі з англійським "Ліверпулем" (перемога 4:1, поразка 0:2), шотландським "Рейнджерс" (дві перемоги - 3:0, 3:0) і нідерландським "Аяксом" (дві перемоги - 6:1 і 4:2).

У чемпіонаті Італії "Наполі" також демонструє приголомшливі результати в цьому сезоні. Після 23-х турів команда Лучано Спаллетті впевнено лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 62 очки. Відрив від другого місця становить 15 очок.

"Наполі" підходить до дуелі з "Айнтрахтом" в прекрасній формі. В останніх п'яти матчах підопічні Спаллетті здобули п'ять перемог із загальним рахунком 12:1.

Айнтрахт - Наполі: прогноз

Незважаючи на те, що "Наполі" грає перший матч проти "Айнтрахта" на виїзді, саме неаполітанців букмекери вважають фаворитом.

Коефіцієнт на перемогу італійського клубу - 2,18. На перемогу представника Бундесліги можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,30. Нічия - 3,65.

На думку аналітиків, матч "Айнтрахт" - "Наполі" повинен вийти результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 1,82, а тотал менше 2,5 м'яча - за 2,05. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1,36. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1,23. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,68.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 7,10.

Букмекери не дуже вірять у вихід "Айнтрахта" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Так, коефіцієнт на прохід німецького клубу в наступний раунд турніру оцінений коефіцієнтом 3,21, а на прохід "Наполі" - 1,38.

Айнтрахт - Наполі: трансляція

На території України протистояння німецького та італійського клубів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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